Спасли от новых ляпов: эксперт объяснил, почему журналисты не спросили Байдена о Путине

В ходе первой официальной пресс-конференции президент США Джо Байден практически не коснулся вопросов России, а журналисты не стали спрашивать его о лидере РФ Владимире Путине. О причинах этого порассуждал старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.

По его мнению, сам глава Белого дома не хотел лишний раз упоминать страну, которая теперь ассоциируется с его "ошибками и ляпами" после недавних заявлений. Репортёры, в свою очередь, решили не провоцировать ситуацию, в которой он выглядел бы глупо, и не выставлять президента в невыгодном свете.

"Не хотел лишний раз поднимать темы, подсвечивать свой ляп и свою ошибку. Журналисты мейнстримовые не стремятся подсвечивать его минусы, ситуации, где он выглядел глупо. Зачем лишний раз поднимать эту тему, вызывать шквал реакций в России и, по сути, давать России дополнительные очки?" — сказал Кошкин в интервью РИА "Новости".

Эксперт ожидал, что России на пресс-конференции будет уделено больше внимания. Он добавил, что во внешней политике США РФ занимает далеко не первое место, в отличие от КНДР и Китая. При этом специалист отметил, что Байден противоречиво высказался об отношениях с Пекином. С одной стороны, Вашингтон готов к сотрудничеству, с другой — намерен противостоять Китаю с позиции силы.

Кошкин пояснил, что американский лидер расставил приоритеты следующим образом: Россия это trouble-maker (создатель проблем), а КНР — партнёр, с которым нужно вести диалог и разрешать противоречия. Эксперт заключил, что Байден находится в неплохой физической форме, хотя он ожидал, что будет хуже.

Ранее Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Он со смехом признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу и рассказал, что в настоящее время вице-президент Камала Харрис проделывает большую работу и будет участвовать в выборах вместе с ним.

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