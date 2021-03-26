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"Хочет быть крутым": Пушков высмеял секретаря СНБО Украины за призыв "не заигрывать" с Россией

Сенатор также прокомментировал предложение Данилова отказаться от термина "Донбасс".

26 марта 2021, 01:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Член Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову на слова о России, который предрёк Незалежной крах из-за "заигрываний" с Москвой и выразил опасения, что государство может перестать существовать.

По мнению Пушкова, секретарь СНБО пытается быть таким же "жёстким и крутым", как его предшественник Александр Турчинов, но у него "получается неумно".

"Сразу после объявления новых санкций против России он заявляет о том, что заигрывания с Москвой плохо закончатся для Украины. Какие "заигрывания"? О чём он толкует, о чём думает? Всё о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Он также прокомментировал заявление Данилова о том, что украинцам нужно отказаться от использования термина "Донбасс", поскольку его якобы навязывает Россия и его нет в украинских нормативно-правовых документах.

"Опасный нарратив": Секретарь СНБО Украины Данилов призвал отказаться от слова "Донбасс"

"Опасный нарратив": Секретарь СНБО Украины Данилов призвал отказаться от слова "Донбасс"

"Но раз нет, то и нечего Киеву на него зариться. Оставьте людей в покое. Донбасс всегда был русским. Нет его в украинских документах — и не надо. Самому Донбассу — не надо", — подчеркнул Пушков.

Ранее Пушков предсказал Украине судьбу печальнее, чем у Прибалтики.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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