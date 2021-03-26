Врачи рассказали, сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья
При резком похудении есть опасность снова набрать лишний вес.
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За неделю без риска для здоровья можно сбросить полкилограмма — килограмм веса. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Для избавления от лишних килограммов медики рекомендуют уменьшить калорийность пищи и увеличить физическую активность. При этом резко избавиться от ненавистных сантиметров действительно можно, однако есть опасность, что они впоследствии быстро вернутся.
Ранее Лайф писал о том, что диетолог развеяла мифы о популярных, но бесполезных методах похудения.
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