Врачи рассказали, сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья

За неделю без риска для здоровья можно сбросить полкилограмма — килограмм веса. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Для избавления от лишних килограммов медики рекомендуют уменьшить калорийность пищи и увеличить физическую активность. При этом резко избавиться от ненавистных сантиметров действительно можно, однако есть опасность, что они впоследствии быстро вернутся.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог развеяла мифы о популярных, но бесполезных методах похудения.

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