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Врачи рассказали, сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья

При резком похудении есть опасность снова набрать лишний вес.

26 марта 2021, 02:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За неделю без риска для здоровья можно сбросить полкилограмма — килограмм веса. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Врач назвал возраст, после которого поздно худеть

Врач назвал возраст, после которого поздно худеть

Для избавления от лишних килограммов медики рекомендуют уменьшить калорийность пищи и увеличить физическую активность. При этом резко избавиться от ненавистных сантиметров действительно можно, однако есть опасность, что они впоследствии быстро вернутся.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог развеяла мифы о популярных, но бесполезных методах похудения.

Авторы
Юлия Коновалова

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