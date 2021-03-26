В США оценили влияние разногласий по "Северному потоку – 2" на отношения с Германией
В Госдепе напомнили, что Байден считает строительство "плохой сделкой".
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разногласия по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2" не повлияют на партнёрские отношения с Германией.
"В первую очередь важно то, что Германия — один из наших ближайших союзников и партнёров в мире. И тот факт, что у нас есть разногласия по поводу "Северного потока – 2", и они настоящие, не влияет и не повлияет на общее партнёрство и отношения, — сказал глава Госдепа в интервью Euronews.
Блинкен напомнил тем не менее, что президент США Джо Байден считает строительство газопровода "плохой сделкой", которая подрывает энергетическую безопасность Европы.
Ранее главы Госдепа США и МИД Германии обсудили "Северный поток – 2". Однако разногласия не были урегулированы, и Вашингтон вновь пригрозил Берлину санкциями. В Европарламенте заявили о необходимости противостоять ограничениям, поскольку это нарушает суверенитет стран ЕС.
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