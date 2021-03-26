В США оценили влияние разногласий по "Северному потоку – 2" на отношения с Германией

"В первую очередь важно то, что Германия — один из наших ближайших союзников и партнёров в мире. И тот факт, что у нас есть разногласия по поводу "Северного потока – 2", и они настоящие, не влияет и не повлияет на общее партнёрство и отношения, — сказал глава Госдепа в интервью Euronews.