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В США оценили влияние разногласий по "Северному потоку – 2" на отношения с Германией

В Госдепе напомнили, что Байден считает строительство "плохой сделкой".

26 марта 2021, 01:57
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разногласия по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2" не повлияют на партнёрские отношения с Германией.

"В первую очередь важно то, что Германия — один из наших ближайших союзников и партнёров в мире. И тот факт, что у нас есть разногласия по поводу "Северного потока – 2", и они настоящие, не влияет и не повлияет на общее партнёрство и отношения, — сказал глава Госдепа в интервью Euronews.

В Германии рассказали о причинах разочарования в Байдене

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Блинкен напомнил тем не менее, что президент США Джо Байден считает строительство газопровода "плохой сделкой", которая подрывает энергетическую безопасность Европы.

Ранее главы Госдепа США и МИД Германии обсудили "Северный поток – 2". Однако разногласия не были урегулированы, и Вашингтон вновь пригрозил Берлину санкциями. В Европарламенте заявили о необходимости противостоять ограничениям, поскольку это нарушает суверенитет стран ЕС.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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