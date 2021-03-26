Синим собакам из Дзержинска нашли "работу" в городской мэрии

Администрация города Дзержинска выразила желание взять к себе на службу собак синего окраса, которые были обнаружены на территории "Дзержинского оргстекла". В мэрии сообщили, что собаки Миша и Гриша уже переехали в новое жилище — специально оборудованный вольер. Ночью они будут находиться в вольере, а днём — гулять по территории.

"Сам люблю животных, поэтому принял решение забрать двух собак и поселить на территории гаража администрации города. Больше забрать не смогли, так как сторожевые псы уже есть на каждом нашем предприятии, где есть возможности для их содержания и необходимость в таких помощниках", — приводит пресс-служба слова главы города Ивана Носкова.

Причина необычного окраса животных — синий пигмент "берлинская лазурь". Где собаки извалялись в красителе, неизвестно. Токсический анализ установил, что вреда для здоровья животных краска не представляет. Зоозащитники тщательно осмотрели и подлечили собак, но отмыть не сумели — будут ждать линьки.

Напомним, 11 февраля в соцсетях и СМИ появились фотографии, на которых было запечатлено несколько собак с шерстью необычного синего цвета на территории частного закрытого предприятия "Дзержинское оргстекло". Кадры шокировали россиян. Позже синих собак осмотрели ветеринары.

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