Врач назвал пять болезней, которые можно "прочитать" по лицу
Это поможет вовремя начать лечение.
Фото © Pixabay
Есть такие заболевания, которые можно распознать, внимательно посмотрев на лицо пациента. Какие именно — рассказала терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева. Об этом пишет Nation News.
Эксперт сообщила, что заболевания щитовидной железы могут проявляться по-разному. Глаза навыкате — это последняя стадия заболевания щитовидки. А вот начальную стадию заболевания можно узнать, если, например, у человека на лбу выступает пот вследствие повышенной тревожности.
Терапевт объяснила, что сбои в работе печени и желчного пузыря придают коже лица жёлтый оттенок. Пожелтеть лицо также может из-за низкого гемоглобина при так называемой жёлтой анемии.
На проблемы с сердцем указывает цвет носа. При ярко выраженном синем кончике носа или носогубном треугольнике можно говорить о сердечной недостаточности, пояснила Ярцева. А вот для таких диагнозов, как акромегалия или гигантизм, при которых наблюдается избыток гормона роста, характерны большие уши или челюсть, не соответствующие размерам лица и тела.
"На приёме мы обращаем внимание на многие факторы. Обязательно смотрим на глаза, по которым видно, есть ли отложение железа, холестериновые бляшки, осматриваем язык, по которому видны проблемы с желудочно-кишечным трактом, ногти на руках. Патогномоничных симптомов очень много", — заключила Ярцева.
Ранее Лайф писал, о каких проблемах со здоровьем может говорить жирная кожа.
Выбор редакции
Простые советы: как защитить ребёнка от простуды весной
Диетолог рассказала, кому нельзя есть колбасу
Врачи рассказали, сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья
Россиянка дала порулить автомобилем собаке ради хайпа в Instagram — видео
"Люди в отчаянии": Тимошенко заявила о загнанных в тупик украинцах
Комментариев: 0