Врач назвал пять болезней, которые можно "прочитать" по лицу

Есть такие заболевания, которые можно распознать, внимательно посмотрев на лицо пациента. Какие именно — рассказала терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева. Об этом пишет Nation News.

Эксперт сообщила, что заболевания щитовидной железы могут проявляться по-разному. Глаза навыкате — это последняя стадия заболевания щитовидки. А вот начальную стадию заболевания можно узнать, если, например, у человека на лбу выступает пот вследствие повышенной тревожности.

Терапевт объяснила, что сбои в работе печени и желчного пузыря придают коже лица жёлтый оттенок. Пожелтеть лицо также может из-за низкого гемоглобина при так называемой жёлтой анемии.

На проблемы с сердцем указывает цвет носа. При ярко выраженном синем кончике носа или носогубном треугольнике можно говорить о сердечной недостаточности, пояснила Ярцева. А вот для таких диагнозов, как акромегалия или гигантизм, при которых наблюдается избыток гормона роста, характерны большие уши или челюсть, не соответствующие размерам лица и тела.

"На приёме мы обращаем внимание на многие факторы. Обязательно смотрим на глаза, по которым видно, есть ли отложение железа, холестериновые бляшки, осматриваем язык, по которому видны проблемы с желудочно-кишечным трактом, ногти на руках. Патогномоничных симптомов очень много", — заключила Ярцева.

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