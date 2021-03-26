"Люди в отчаянии": Тимошенко заявила о загнанных в тупик украинцах

Украинцам нечем платить за жилищно-коммунальные услуги, но власти планируют и дальше повышать тарифы. Об этом заявила лидер фракции "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

По её словам, люди "делят свои копеечки" между оплатой продуктов и ЖКУ. В Прикарпатье многие не могут сдать платный тест на коронавирус, потому что элементарно не хватает денег, говорит политик. Тимошенко уверена, что тарифы — это наиболее коррумпированная сфера на Украине.

"Люди в полном отчаянии. Их загнали в такой глухой угол, из которого выхода нет. Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять", — сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

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