Диетолог рассказала, кому нельзя есть колбасу

Для некоторых категорий людей колбаса может быть опасна, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Сырокопчёные колбасы содержат много жира — до 40%, а также большое количество различных добавок: соль, перец, соевый соус. Колбаса не мясной, а мясосодержащий продукт, мышечных волокон в ней не более 8%.

"Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль", — пояснила диетолог.

Анна Белоусова рассказала, что для придания колбасе привлекательного вида в неё добавляют крахмал, "чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка", а также различные пищевые красители, без которых колбаса будет сероватого цвета, ведь варёное мясо имеет именно такой цвет. Проверить свежесть продукта можно с помощью среза. Если на срезе колбаса такого же цвета, как сверху, тогда это правильная колбаса. Если цвет серый только сверху, то это залежавшийся продукт.

По словам Анны Белоусовой, колбасу можно приготовить в домашних условиях. Для этого кусок любого мяса надо вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, после чего варить на медленном огне минимум четыре часа. Затем варёное мясо нужно прокрутить в мясорубке и получившемуся фаршу придать продолговатую форму, закрутив, например, в плёнку. Для придания розового цвета можно добавить свекольный сок.

Ранее Лайф писал о том, что онколог назвал смертельную опасность колбасы.

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