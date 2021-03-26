Байден выразил намерение сотрудничать с Евросоюзом по России и Китаю
Американский лидер отметил общие с ЕС демократические ценности и крупнейшее торговое и инвестиционное партнёрство.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден принял участие в саммите Совета Европы и заявил о намерении сотрудничать с Евросоюзом по вопросам России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Американский лидер в формате телеконференции вышел на связь с главами государств и правительств 27 стран и подтвердил приверженность активизации и развитию отношений между Соединёнными Штатами и ЕС. Он отметил общие демократические ценности и крупнейшее в мире торговое и инвестиционное партнёрство. Байден призвал к тесному сотрудничеству в решении общих проблем, включая борьбу с коронавирусом и изменением климата.
Президент выразил желание работать вместе над общими внешнеполитическими интересами, включая Китай и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам.
Ранее ЕС и США решили вместе противостоять "конфронтационному поведению" России, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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