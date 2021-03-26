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Гибель двух студентов от удара током в общежитии привела к массовым проверкам на Сахалине

Инспекция коснётся всех социальных объектов регионального значения.

26 марта 2021, 02:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу распорядился проверить работу электрического оборудования во всех социальных учреждениях региона в связи с гибелью двух студентов в общежитии Южно-Сахалинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Глава региона потребовал в течение трёх дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения", — рассказали в пресс-службе правительства.

Смертельный душ: в общежитии университета на Сахалине нашли мёртвыми двух студентов

Смертельный душ: в общежитии университета на Сахалине нашли мёртвыми двух студентов

По распоряжению губернатора Правительство Сахалинской области окажет семьям погибших студентов всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее Лайф писал о том, что студента из Египта нашли мёртвым в общежитии вуза в Тамбове.

Авторы
Юлия Коновалова

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