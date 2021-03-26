Гибель двух студентов от удара током в общежитии привела к массовым проверкам на Сахалине
Инспекция коснётся всех социальных объектов регионального значения.
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу распорядился проверить работу электрического оборудования во всех социальных учреждениях региона в связи с гибелью двух студентов в общежитии Южно-Сахалинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.
"Глава региона потребовал в течение трёх дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения", — рассказали в пресс-службе правительства.
По распоряжению губернатора Правительство Сахалинской области окажет семьям погибших студентов всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее Лайф писал о том, что студента из Египта нашли мёртвым в общежитии вуза в Тамбове.
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