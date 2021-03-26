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Владелец застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза извинился за пробку

В компании заверили, что делают всё возможное для того, чтобы снять судно с мели.

26 марта 2021, 02:43
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Японская компания Shohei Kisen, контейнеровоз которой Ever Given перекрыл движение по Суэцкому каналу, извинилась за сложившуюся ситуацию. Об этом говорится в распространённом заявлении организации.

"Искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьёзное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу", — говорится в документе.

В компании подчеркнули, что пытаются снять судно с мели, но ситуация чрезвычайно сложная. Там уточнили также, что информации о травмах членов экипажа и разливах нефти в результате аварии нет.

Между тем Управление Суэцкого канала сообщило, что вокруг севшего на мель контейнеровоза Ever Given начались работы по углублению дна. С помощью экскаваторов в районе передней части судна удаляют песок, а гигантские буксиры пытаются вытянуть его в более глубокую часть канала.

"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза

"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Его пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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