Владелец застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза извинился за пробку
В компании заверили, что делают всё возможное для того, чтобы снять судно с мели.
Фото © Соцсети
Японская компания Shohei Kisen, контейнеровоз которой Ever Given перекрыл движение по Суэцкому каналу, извинилась за сложившуюся ситуацию. Об этом говорится в распространённом заявлении организации.
"Искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьёзное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу", — говорится в документе.
В компании подчеркнули, что пытаются снять судно с мели, но ситуация чрезвычайно сложная. Там уточнили также, что информации о травмах членов экипажа и разливах нефти в результате аварии нет.
Между тем Управление Суэцкого канала сообщило, что вокруг севшего на мель контейнеровоза Ever Given начались работы по углублению дна. С помощью экскаваторов в районе передней части судна удаляют песок, а гигантские буксиры пытаются вытянуть его в более глубокую часть канала.
Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Его пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.
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