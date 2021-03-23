ЕС решил отложить пересмотр отношений с Россией до следующего саммита
В МИД РФ ранее отмечали, что Брюссель эти отношения фактически уничтожил.
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Выработку новой стратегии Евросоюза в отношении России отложили до следующей личной встречи президентов государств, входящих в ЕС. Об этом председатель Евросовета Шарль Мишель написал в приглашении лидерам стран сообщества на саммит 25–26 марта, который в связи с пандемией будет проходить в онлайн-формате.
"По отношениям с Россией я предлагаю проинформировать лидеров о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече", — приводит ТАСС цитату из письма.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы с Брюсселем нет отношений как с организацией, поскольку власти Евросоюза их уничтожили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС не является сейчас близким партнёром для Москвы. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает, что европейские чиновники взяли курс на противостояние с РФ и загнали двусторонние отношения в безысходный тупик.
Напомним, в начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. А позже продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины. Ограничительные меры действуют до 15 сентября 2021 года в отношении 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.
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