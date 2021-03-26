"Очень умный парень": Байден раскрыл детали беседы с Си Цзиньпином и сравнил его с Путиным
Американский лидер подчеркнул, что США готовы к очень упорному соперничеству с КНР.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin
Президент США Джо Байден рассказал детали своего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что во время беседы они с китайским коллегой "разъяснили друг другу несколько вещей".
"Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что... мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жёсткая-жёсткая конкуренция", — сказал президент США на своей первой публичной пресс-конференции.
Байден также сказал собеседнику о намерении Белого дома настаивать на выполнении Пекином положений международного права и честном состязании. Он пообещал, что США будут повышать конкурентоспособность, вкладывая средства в науку и укрепляя союзнические отношения с другими странами. Хозяин Овального кабинета назвал Си Цзиньпина "очень умным парнем" и сравнил его с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, первый телефонный разговор с Си Цзиньпином в качестве президента США Байден провёл в феврале. Тогда сообщалось, что президент США и Си Цзиньпин обменялись мнениями о противодействии пандемии коронавируса и об общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.
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