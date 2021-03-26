От удара током откинуло к двери: соседи раскрыли подробности гибели студентов в общежитии на Сахалине

Соседи по общежитию Сахалинского государственного университета, где два студента погибли от удара током в душе, раскрыли подробности трагедии. По их словам, один из ребят пытался спасти своего товарища, но не сумел и сам лишился жизни.

Та самая душевая. Фото © Sakhalin.info

Ночью соседи услышали громкий хлопок и крик из душевой. Двое молодых людей бросились туда и начали выламывать дверь. Они увидели, что из крана льётся вода, один из них попытался перекрыть его — и получил смертельный электрический разряд.

"Ударило так сильно, что его откинуло — и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим", — рассказала староста блока Ксения Медведева РИА "Сахалин-Курилы".

По словам студентов, электроприборы и раньше били их током. Проживающие в общежитии жаловались администрации, но никаких мер принято не было. Здание находится не в лучшем состоянии, из окон дует, но руководство советует подложить одеяла и устанавливает новую пожарную сигнализацию вместо ремонта проводки.

Туалет в общежитии, где произошла трагедия. Фото © Sakhalin.info

Погибшими в общежитии оказались студенты первого и второго курса Института естественных наук и техносферной безопасности СахГУ. Оба были уроженцами Сахалинской области.

Ранее Лайф сообщал, что после гибели студентов губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить работу электрического оборудования во всех социальных учреждениях региона.

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