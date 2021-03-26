Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

От удара током откинуло к двери: соседи раскрыли подробности гибели студентов в общежитии на Сахалине

Оказалось, что их тоже не раз било током в этом здании, но администрация отмахивалась и не собиралась чинить проводку.

26 марта 2021, 03:32
<p>Фото © <a href="https://sakhalin.info/news/204453" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sakhalin.info</a></p>

Фото © Sakhalin.info

Соседи по общежитию Сахалинского государственного университета, где два студента погибли от удара током в душе, раскрыли подробности трагедии. По их словам, один из ребят пытался спасти своего товарища, но не сумел и сам лишился жизни.

Та самая душевая. Фото © Sakhalin.info

Та самая душевая. Фото © Sakhalin.info

Ночью соседи услышали громкий хлопок и крик из душевой. Двое молодых людей бросились туда и начали выламывать дверь. Они увидели, что из крана льётся вода, один из них попытался перекрыть его — и получил смертельный электрический разряд.

Смертельный душ: в общежитии университета на Сахалине нашли мёртвыми двух студентов

Смертельный душ: в общежитии университета на Сахалине нашли мёртвыми двух студентов

"Ударило так сильно, что его откинуло — и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим", — рассказала староста блока Ксения Медведева РИА "Сахалин-Курилы".

По словам студентов, электроприборы и раньше били их током. Проживающие в общежитии жаловались администрации, но никаких мер принято не было. Здание находится не в лучшем состоянии, из окон дует, но руководство советует подложить одеяла и устанавливает новую пожарную сигнализацию вместо ремонта проводки.

Туалет в общежитии, где произошла трагедия. Фото © Sakhalin.info

Туалет в общежитии, где произошла трагедия. Фото © Sakhalin.info

Погибшими в общежитии оказались студенты первого и второго курса Института естественных наук и техносферной безопасности СахГУ. Оба были уроженцами Сахалинской области.

Ранее Лайф сообщал, что после гибели студентов губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить работу электрического оборудования во всех социальных учреждениях региона.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1