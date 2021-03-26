Под Новосибирском КамАЗ раздавил легковушку, погибли двое взрослых и ребёнок

В результате лобового столкновения легковушки с КамАЗом в Новосибирской области погибло три человека. Об этом сообщил журналистам начальник отделения пропаганды регионального УГИБДД Сергей Страдымов.

Фото © Пресс-служба МВД России по Новосибирской области

"В 04:40 (00:40 мск) в Каргатском районе на автодороге Р-254 "Иртыш" водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, следовал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278-м километре выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом", — рассказал он.

В результате легковушка оказалась полностью раздавлена. Водитель и двое пассажиров автомобиля Renault, в том числе малолетний ребёнок, погибли на месте. Личности и возраст жертв страшного ДТП устанавливаются. По факту трагедии проводится доследственная проверка, устанавливаются причины аварии.

Ранее смертельное ДТП произошло на севере Москвы. Водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. Позже его задержали.

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