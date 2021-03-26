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Россиянка дала порулить автомобилем собаке ради хайпа в Instagram — видео

Судя по спидометру, пушистый водитель ехал со скоростью не менее 30–40 километров в час.

26 марта 2021, 04:19

Видео © Соцсети

В Тюмени автоледи усадила пса за руль ради эффектных видео для "Инстаграма". Но реакция подписчиков на ролик с четвероногим водителем оказалась не такой, как ожидала дама, — их возмутила её безответственность.

На кадрах видно, что пушистый водитель внимательно следит за дорогой. До педалей он явно не достаёт, но за рулём сидит с удовольствием. Судя по спидометру, автомобиль ехал со скоростью не менее 30–40 километров в час. Видео набрало тысячи лайков и комментариев, но большинство зрителей осудили хозяйку.

Действиями автоледи заинтересовались также сотрудники ГИБДД. В пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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