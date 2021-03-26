Чудеса накрутки: в деревне с единственным жителем нашлись сотни сторонников Навального
Так, в населённом пункте, где остался всего один человек, чудесным образом нашлось целых 243 сторонника блогера.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Пользователи Интернета обратили внимание, что на сайте в поддержку блогера Алексея Навального отметки о регистрации сторонников появляются в весьма неожиданных местах. Портал Telegraph назвал как минимум три места, где количество населения явно не соответствует числу появившихся маркеров.
Деревня Конец. Скриншот © freenavalny.com
Так, в деревне Конец Ленинградской области, где, по данным Википедии, проживает всего один гражданин, отметилось 243 человека. В Пустоши Новгородской области население составляет всего 42 жителя, но маркеров на карте целых 408. В деревне Балаболиха, где осталось 62 человека, стоит 234 отметки.
Деревня Пустошь. Скриншот © freenavalny.com
Деревня Балаболиха. Скриншот © freenavalny.com
Их число увеличивается с течением времени. Так, на момент публикации Telegraph эти цифры были меньше — 227, 379 и 232 соответственно.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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