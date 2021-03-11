Зона притяжения: как живёт Фукусима спустя 10 лет после ядерной катастрофы

Аварию на японской атомной электростанции сравнивали с Чернобылем. Удалось ли справиться с последствиями взрыва и как город выглядит сейчас?

Новый Чернобыль

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Фото © ТАСС / Zuma / Koichiri Tezuka

11 марта у берегов Японии произошло землетрясение, вызвавшее сильнейшее цунами, которое добралось до страны на следующие сутки. Сначала на атомной станции разрушилась система электроснабжения и охлаждения, из-за чего ядерное топливо в трёх из шести реакторов на атомной электростанции "Фукусима-1" перегрелось. Раздалось несколько взрывов водорода. Над станцией поднялись облака радиоактивного дыма. Загрязнение распространилось на несколько тысяч километров, причём не только по воздуху, но и по воде, т.к. станция находилась на берегу моря. 160 000 жителей ближайшего города бежали.

Когда эксперты сравнивали эту катастрофу с произошедшим на Чернобыльской АЭС, то главное различие было в том, что если в Чернобыле вся грязь сразу вышла в воздух, то в Фукусиме утечка растянулась на несколько десятилетий.

Смертельная хитрость

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Кроме ликвидации, сразу после аварии японские власти приступили к расселению местного населения с территории в 20 км от АЭС. Эта же зона отчуждения сохраняется и до сих пор. Но уже в мае 2011 года после замеров обнаружились высокие уровни радиации на участках, удалённых от станции на 40 км. Хотели отселить людей и оттуда, но это было дорого, поэтому японское правительство просто изменило санитарные нормы, повысив предельную допустимую дозу облучения для гражданского населения в 20 раз. В итоге загрязнённая радиацией зона оказалась вполне себе чистой.

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10 лет спустя

Сейчас в 20-километровой зоне мало что напоминает о страшной катастрофе. Повсюду экскаваторы и краны снесли офисные здания и дома, ставшие непригодными для проживания из-за землетрясения, запустения и, конечно, радиоактивного загрязнения. Горы мешков с мусором после дезактивации вывезли. На их месте появились солнечные батареи, не пропадать же территории, видимо, решили японцы. Из 160 000 уехавших из окрестностей Фукусимы осталось только 37 000 тех, кто возвращаться не решился. По оценкам губернатора Фукусимы Масао Учибори, уровень радиации упал, закрыто только 2,4% территории всей фукусимской префектуры.

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Продукты из Фукусимы можно есть

Одним из главных вопросов для тех, кто возвращается на послеаварийные территории, является проблема питания. Дело в том, что в Японии есть требование — на всех товарах должно быть указано место, где они произведены. И если раньше японцы откладывали с полок магазинов продукты с двумя иероглифами "Фуку-сима", то сейчас таких меньшинство. Согласно опросу японского государственного Управления по делам потребителей, лишь 8% сомневаются, стоит ли брать провизию, произведённую на заражённой земле.

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Сами местные, которые возвращаются домой в Фукусиму, тоже производят замеры радиации в продуктах. По их сведениям, местный рис и овощи есть совершенно безопасно на дезактивированных территориях.

Трагедия ничему не научила?

Число пострадавших после трагедии доподлинно определить сложно. И дело здесь не только в относительной вероятности заболеваний, как правило, онкологических, от облучения. Тут японские власти вновь пошли на хитрость. За все эти 10 лет в Японии зафиксировано около 20 случаев рака щитовидной железы, связанных с аварией. Почему, казалось бы, так мало, ведь после Чернобыля случаев было около 4000. Всё дело в том, что власти постановили: если человек получил меньше 100 рентген, а потом чем-то заболел, то произошло это не из-за Фукусимы. Интересно, что на ЧАЭС ликвидаторов полагалось "списывать" после 25 рентген облучения.

Фото © ТАСС / AP / Koji Sasahara

После трагедии на Фукусиме многие страны задумались о будущем атомной энергетики. В Германии, например, было принято решение радикально перейти на альтернативные источники энергии и в перспективе полностью отказаться от ядерного топлива. А вот в самой Японии катастрофа никаких политических решений не вызвала. Правоконсервативная коалиция, поддерживающая ядерную энергетику, правит более восьми лет. Единственное, что было ею принято, — перезапустить каждый шестой реактор, где были внедрены новые технологии для безопасности.

Что делать дальше?

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Сейчас ликвидация последствий катастрофы продолжается. Расплавленное топливо охлаждают, в то время как руины выдерживают новые подземные толчки. Из-за высокого уровня радиации дезактивация идёт намного медленнее, чем планировали. Но и это ещё не всё — на территории находится более 1000 резервуаров, содержащих 1,3 млн кубометров воды. Компания "Tepco" хочет слить эту воду в Тихий океан, но правительство не даёт разрешения, потому что в ней содержится радиоактивный тритий. Не решён пока вопрос и о том, где держать расплавленное топливо, тем более что потом его нужно будет где-то захоронить, а ведь территория Японии едва ли вмещает существующее население страны. На ликвидацию последствий (по меньшей мере) уйдёт ещё 30 лет.

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