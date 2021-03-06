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Общение с незнакомцем и спонтанное путешествие: каким будет 8 Марта для разных знаков зодиака

8 Марта символизирует наступление весны. Этот день особенный для женщин, ведь все они хотят сюрпризов. Астрологи рассказали, как проведут праздник представительницы знаков зодиака. 

6 марта 2021, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Эмоции 8 Марта у Овнов будут связаны с животными. По словам астролога Сергея Безбородного, неожиданные сюрпризы могут преподнести как свои домашние любимцы, так и питомцы родственников. Эксперт не исключил, что некоторые представительницы знака получат в подарок маленькое живое существо.

Приятный сюрприз в этот день ожидает Тельцов. Он будет связан с украшениями. Сергей Безбородный отмечает, что представительницы этого знака могут приобрести себе роскошный подарок спонтанно сами. Однако некоторые получат украшение в качестве неожиданного презента.

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У Близнецов может начаться общение с незнакомым человеком, которое произойдёт по переписке. Астролог советует не отталкивать новых людей, так как неожиданное знакомство может принести много интересного и полезного.

У Раков может произойти спонтанное путешествие в праздничные дни, о котором ранее они и подумать не могли.

Лучше всего путешествие совершить в компании с близким другом или подругой. Причём поездка может быть как в соседние регионы, так и за рубеж, — рассказывает Сергей Безбородный.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Львам отдыхать не придётся. Их могут загрузить внеплановой работой. Или они сами придумают себе хлопоты. В основном они будут больше трудиться, но праздника это не отменяет.

У Дев сюрприз будет связан с кулинарными рецептами. Представительницы этого знака, по словам астролога, будут экспериментировать и откроют неожиданно для себя новое блюдо.

Весы ждут родственные встречи. Это общение будет для них приятным и полезным, — отметил эксперт.

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Скорпионы будут настроены романтично. Если их никто не позовёт на свидание, они проявят инициативу сами. У кого нет второй половинки или симпатии к кому-либо — устроят встречу с подругами.

У Стрельцов праздник пройдёт спокойно, запланированно. Особых сюрпризов для представительниц данного знака не ожидается. Сергей Безбородный подчеркнул, что день они проведут в домашней обстановке, но при этом останутся довольны.

В праздничные дни Козероги посетят новые для себя места и получат яркие впечатления. Вероятнее всего, представительницы этого знака отправятся куда-то за адреналином, прогнозирует астролог.

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Водолеев ждёт праздник внутри телефона. В этот день они будут вести интенсивную переписку в мессенджерах. Их также ждёт просмотр интересного контента в Сети. Много эмоций они получат через виртуальные ресурсы, — говорит Безбородный.

У Рыб ситуация иная. Их ждёт дружеское общение с соседями. Астролог отметил: если Рыбы живут за городом, у них будут дружеские соседские посиделки. А в их организации представительницы знака примут самое активное участие.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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