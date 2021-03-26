Овечкин с Кузнецовым разбили "дьяволов" и стали первыми звёздами матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" на своём льду одержал волевую победу над "Нью-Джерси Дэвилз" — 4:3.

Столичные дважды в ходе матча уступали в счёте, однако сумели не только отыграться, но и в третьем периоде дожать гостей. Все четыре гола в составе "Вашингтона" сделали русские хоккеисты — дубль оформил форвард Евгений Кузнецов, у которого теперь пять заброшенных шайб за сезон.

Kuzy again! Evgeny Kuznetsov with his second of the night to restore the Capitals lead!#ALLCAPS pic.twitter.com/mePilvOGqc — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 26, 2021

По разу отпраздновали взятие дьявольских ворот нападающий столичных Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. Для Овечкина этот гол стал 15-м в нынешней регулярке и 721-м — за карьеру в НХЛ.

Who else but Ovi? Alex Ovechkin equalizes, hammering home the one-timer!#ALLCAPS pic.twitter.com/GqLMACndNX — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 26, 2021

Кузнецов по итогам игры удостоился звания первой звезды встречи, Овечкин, приплюсовавший к своему голу результативную передачу, — второй.

Фото © Twitter / Washington Capitals

В последних 14 играх чемпионата "Вашингтон" одержал 12 побед и с 46 очками занимает второе место в Восточном дивизионе. "Дьяволы", положив 28 баллов в клубную копилку, разместились на седьмой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" — "Нью-Джерси" — 4:3 (1:1; 2:1; 1:1)

"Бостон" — "Айлендерс" — 3:4 ОТ (2:0; 0:1; 1:3; 0:1)

"Питтсбург" — "Баффало" — 4:0 (1:0; 1:0; 2:0)

"Филадельфия" — "Рейнждерс" — 3:8 (0:3; 2:3; 1:2)

"Миннесота" — "Сент-Луис" — 2:0 (0:0; 2:0; 0:0)

"Даллас" — "Тампа" — 4:3 (0:0; 3:2; 1:1)

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