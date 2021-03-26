Овечкин с Кузнецовым разбили "дьяволов" и стали первыми звёздами матча
Помог им в этом Дмитрий Орлов.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" на своём льду одержал волевую победу над "Нью-Джерси Дэвилз" — 4:3.
Столичные дважды в ходе матча уступали в счёте, однако сумели не только отыграться, но и в третьем периоде дожать гостей. Все четыре гола в составе "Вашингтона" сделали русские хоккеисты — дубль оформил форвард Евгений Кузнецов, у которого теперь пять заброшенных шайб за сезон.
Kuzy again! Evgeny Kuznetsov with his second of the night to restore the Capitals lead!#ALLCAPS pic.twitter.com/mePilvOGqc— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 26, 2021
По разу отпраздновали взятие дьявольских ворот нападающий столичных Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов. Для Овечкина этот гол стал 15-м в нынешней регулярке и 721-м — за карьеру в НХЛ.
Who else but Ovi? Alex Ovechkin equalizes, hammering home the one-timer!#ALLCAPS pic.twitter.com/GqLMACndNX— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 26, 2021
Кузнецов по итогам игры удостоился звания первой звезды встречи, Овечкин, приплюсовавший к своему голу результативную передачу, — второй.
Фото © Twitter / Washington Capitals
В последних 14 играх чемпионата "Вашингтон" одержал 12 побед и с 46 очками занимает второе место в Восточном дивизионе. "Дьяволы", положив 28 баллов в клубную копилку, разместились на седьмой позиции.
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Вашингтон" — "Нью-Джерси" — 4:3 (1:1; 2:1; 1:1)
- "Бостон" — "Айлендерс" — 3:4 ОТ (2:0; 0:1; 1:3; 0:1)
- "Питтсбург" — "Баффало" — 4:0 (1:0; 1:0; 2:0)
- "Филадельфия" — "Рейнждерс" — 3:8 (0:3; 2:3; 1:2)
- "Миннесота" — "Сент-Луис" — 2:0 (0:0; 2:0; 0:0)
- "Даллас" — "Тампа" — 4:3 (0:0; 3:2; 1:1)
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