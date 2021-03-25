"Зенит", Австрия и даже Кюрасао: где сейчас участники самого грустного матча сборной России в XXI веке

Для тех, кто забыл или же тогда вовсе не родился, расскажем немного про сам матч. На кону стояла поездка на мундиаль в ЮАР. Российская сборная была однозначным фаворитом в этой паре. И поначалу всё вроде бы складывалось как надо. Первый матч против Словении в "Лужниках" мы выиграли со счётом 2:1. На стадион "Людски врт" футболисты ехали за победой или хотя бы ничьей, устраивало даже результативное поражение с разницей в один мяч. Например, 3:2. Но пошло всё совсем не по нашему сценарию. После поражения в Мариборе со счётом 0:1 итоговый счёт в этом противостоянии стал 2:2. Но из-за гола, забитого на чужом поле, на чемпионат поехали словенцы.

Среди игроков найдётся немало тех, кто до сих пор продолжает свою карьеру. К примеру, это оба голкипера той встречи — Игорь Акинфеев и Самир Ханданович. Первый номер нашей сборной и тогда, и сейчас остаётся верен родному ЦСКА, а вот карьеру в сборной Игорь уже завершил. Его словенский визави тогда был кипером итальянского "Удинезе". Уже через три года он перешёл в "Интер", где и по сей день остаётся лидером на своей позиции. В сборной Ханданович уже не выступает. Его вытеснил голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак.

Из тех, кто вышел в том матче в защите, продолжают играть лишь два человека. Что примечательно — оба в России. Ренат Янбаев после яркой карьеры в "Локомотиве", "Зените" и "Краснодаре" оказался в клубе "Знамя" из подмосковного Ногинска, который выступает в ПФЛ. А вот Боян Йокич продолжает активно играть в РПЛ за "Уфу". В этом сезоне на его счету имеется один забитый мяч. На матч против нашей сборной в Мариборе он выходил в качестве игрока французского "Сошо".

Героем словенского чуда стал нападающий Златко Дедич. Ныне 36-летний форвард австрийского "Тироля" тогда был игроком немецкого "Бохума". Несмотря на возраст, он продолжает забивать и уже отметился четырьмя голами в этом сезоне австрийской Бундеслиги. Не закончил свою карьеру и автор единственного забитого словенцами мяча в Москве Нейц Печник. К своим 35 годам он успел поиграть даже в Японии, но в 2018-м решил вернуться на родину, где выступает за "Дравоград". Был в его карьере и клуб из нашей страны: в 2011 году он приехал в самарские "Крылья Советов", где провёл целый год.

Златко Дедич (слева). Фото © "Спорт-Экспресс" / ИТАР-ТАСС

В памятном матче не обошлось и без удалений. Здесь, в отличие от голов, отметились именно наши футболисты. И если Юрий Жирков свою карьеру активно продолжает и готовится к предстоящим матчам сборной, то Александр Кержаков сменил игровое обмундирование на тренерское и руководит "Томью". Кстати, в тренеры переквалифицировались многие участники той встречи. Здесь вам и Сергей Семак из "Зенита", и Константин Зырянов из молодёжной команды сине-бело-голубых, и Сергей Игнашевич, не так давно покинувший "Торпедо". В тренерские штабы также входят Василий Березуцкий (ЦСКА), Игорь Семшов ("Химки") и Денис Колодин ("Кызыл-Жар СК", Казахстан). А символ той сборной — Андрей Аршавин — ныне возглавляет один из департаментов в родном "Зените".

Юрий Жирков. Фото © "Спорт-Экспресс" / ИТАР-ТАСС

Не обойдём стороной и наставников команд в том матче. Гус Иваныч Хиддинк после Марибора ещё недолго проработал в нашей сборной, а после отправился искать тренерское счастье с турками. Камбэк в Россию случился в 2012 году, когда его позвали в "Анжи". Сейчас 74-летний специалист руководит сборной Кюрасао. Матьяж Кек же после исторического матча пробыл тренером национальной команды ещё почти два года. После этого в послужном списке были команды из Саудовской Аравии и Хорватии. Однако всё циклично, и Кек вновь возглавляет словенскую сборную.

Гус Хиддинк. Фото © "Спорт-Экспресс" / ИТАР-ТАСС

Позади 11 с лишним лет. Сборную России снова ждёт матч со Словенией. На кону путёвка на чемпионат мира в Катар. Очередная серия противостояния наших парней с гостями с Балкан состоится 27 марта в Сочи. В прямом эфире матч покажет Первый канал. Начало встречи — в 17:00 (мск).

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