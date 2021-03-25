Поветкин vs Уайт: уйдёт ли на пенсию Русский Витязь после главного реванша года

Предыдущая встреча Поветкина и Уайта завершилась в первой половине 12-раундового марафона. Дважды побывав в нокдауне в четвёртом раунде, россиянин в следующей трёхминутке поверг поклонников Диллиана в шок, наглухо вырубив темнокожего атлета чудовищным апперкотом.

Но, несмотря на яркую победу, 41-летний ветеран подходит к реваншу в статусе андердога. Букмекерские конторы попросту не верят в Русского Витязя… Действительно ли у Александра нет шансов?

Прежде хочется отметить, что совсем недавно Поветкин переболел коронавирусом. Осложнения в связи с болезнью были настолько серьёзными, что чемпиона даже госпитализировали. Не на руку жителю Чехова и его возраст. Русский Витязь разменял пятый десяток, и даже для тяжёлого веса это критичный возраст. Да, сила удара Александра осталась при нём, но скорость… Её уже нет. Не добавляют оптимизма поклонникам россиянина его ноги, передвижения и даже защита. Поветкин из тех боксёров, которые используют при защите блоки, а не уходы, нырки. Какими бы ни были гениальными эти блоки, принимать на себя тяжёлые удары — это словно играть в русскую рулетку… С годами боксёр не только потерял скорость, но и приобрёл множество травм, стал более восприимчивым к пропущенным ударам. Если всё же говорить о шансах Александра, то это в первую очередь его нокаутирующий удар. Но попадёт ли молния дважды в одно место?

Тут многое будет зависеть от фаворита. С какими мыслями он войдёт в ринг? Если Уайт попытается убедить болельщиков, что финал первого боя оказался казусом, и примется доказывать, что и сам способен нокаутировать противника, то у россиянина шансы вновь увеличатся! Возможно, после пропущенного сокрушительного удара Диллиан уже никогда не будет прежним. Возможно, он уже "пробитый" боксёр, который будет падать даже от не очень акцентированного тычка в голову…

Но правдой может оказаться то, что Уайт и не выйдет на этот бой, чтобы зарубиться с чемпионом. Обладая преимуществом в скорости, выносливости, 32-летний подданный Её Величества способен обыграть Поветкина, так сказать, на шахматной доске. Проиграть Уайту по очкам будет не так уж и зазорно, но хватит ли Витязя на все 12 раундов?

Как мы помним, Александр вчистую проигрывал первую встречу, пока ему не удался тот самый сокрушительный удар. Многим поклонникам бокса, да и друзьям Поветкина, показалось, что это самый прекрасный момент, чтобы уйти на заслуженный отдых. Но уйти вовремя — это бесценный дар, которым обладают единицы в спорте. Увы, Русский Витязь им не владеет, и 27 марта многим в России может стать от этого грустно.

Реванш года покажет в прямом эфире телеканал "Рен-ТВ".

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