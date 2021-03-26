В уральском ТЦ третий день не могут поймать обезьяну, сбежавшую с выставки — видео
Животное нашло еду и не хочет возвращаться к хозяевам.
В Свердловской области с местной выставки сбежала обезьяна. Макака третий день бегает по торговому центру, а все попытки поймать её оборачиваются провалом.
Инцидент произошёл в ТЦ "Райт" города Асбеста. Как сообщает местный паблик, организаторы выставки заверили, что обезьяна, проголодавшись, сама вернётся к хозяевам. Однако у экзотического зверя оказались другие планы: макака смекнула, что в торговом центре можно найти еду, и пока ни в чём не нуждается.
Сотрудники и посетители магазинов периодически замечают животное. В основном обезьяна передвигается по потолку. Отмечается, что она уже успела пораниться, уходя от очередной погони. Организаторы сообщили, что уже связались со специалистами по отлову животных, однако пока никакого прогресса в поимке обезьяны нет.
А ранее Лайф рассказывал, что в Нижневартовске заметили медведя, который бродил по улицам и пугал прохожих. Как оказалось, косолапый сбежал от бизнесмена, который держал его в клетке в местном гостиничном комплексе. Животное удалось поймать. Сейчас решается вопрос о его дальнейшем месте жительства.
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