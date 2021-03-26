Путин рекомендовал защитить от списания по долгам минимальный доход россиян

Президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от списания по долгам минимальный доход граждан. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с лидерами думских фракций.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации подготовить совместно с Правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан", — сказано в перечне поручений по итогам встречи.