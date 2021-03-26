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Путин рекомендовал защитить от списания по долгам минимальный доход россиян

Проектами законов будут заниматься Федеральное собрание и Правительство РФ в период весенней сессии.

26 марта 2021, 06:54
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин </p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от списания по долгам минимальный доход граждан. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с лидерами думских фракций.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации подготовить совместно с Правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан", — сказано в перечне поручений по итогам встречи.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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