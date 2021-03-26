Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

По величине активов кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе РФ.

26 марта 2021, 06:22
<p>Фото © Банк России</p>

Фото © Банк России

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Мегаполис", зарегистрированного в Чебоксарах. По данным регулятора, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

"Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения", — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ решил заменить города на российских банкнотах

ЦБ решил заменить города на российских банкнотах

Также установлены факты неотражения банком операций по закупке иностранной валюты в бухгалтерском учёте и отчётности.

В "Мегаполисе" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

А ранее Банк России отозвал лицензию у "ЮМК банка", зарегистрированного в Краснодаре. Как уточнили в регуляторе, это связано с тем, что "ЮМК банк" неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стало известно, что будет изображено на новой сторублёвой банкноте

23 марта, 13:31

Где хранить деньги: рейтинг самых надёжных российских банков — инфографика

вчера в 21:40

Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России

сегодня в 07:09

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованных акциях

сегодня в 07:30

Фотограф выложила исходник, как выглядит лицо модели до ретуши, и девушки в шоке от такой разницы

сегодня в 07:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1