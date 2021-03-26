ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"
По величине активов кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе РФ.
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Мегаполис", зарегистрированного в Чебоксарах. По данным регулятора, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
"Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения", — говорится в сообщении ЦБ.
Также установлены факты неотражения банком операций по закупке иностранной валюты в бухгалтерском учёте и отчётности.
В "Мегаполисе" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
А ранее Банк России отозвал лицензию у "ЮМК банка", зарегистрированного в Краснодаре. Как уточнили в регуляторе, это связано с тем, что "ЮМК банк" неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
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