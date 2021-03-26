Бывший музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий утонул в Москве-реке
Артисту было 68 лет.
Александр Липницкий. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Экс-музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий утонул в Москве-реке. Об этом Лайфу сообщил источник.
Артист на лыжах попытался перейти реку в районе посёлка Николина Гора, но провалился под лёд. Ему было 68 лет.
Александр Липницкий присоединился к группе "Звуки Му" в 1980-х после общения с Майком Науменко и группой "Кино". Также он известен как культуролог, журналист и телеведущий.
Ранее Лайф сообщал, что умер работавший над фильмом "Белое солнце пустыни" композитор Юрий Смирнов.
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