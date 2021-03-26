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Регион
Опубликовано 26 марта 2021, 07:07
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Бывший музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий утонул в Москве-реке

Александр Липницкий. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Липницкий. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Возраст артиста составлял 68 лет.

Экс-музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий утонул в Москве-реке. Об этом Лайфу сообщил источник.

Артист на лыжах попытался перейти реку в районе посёлка Николина Гора, но провалился под лёд. Ему было 68 лет.

Александр Липницкий присоединился к группе "Звуки Му" в 1980-х после общения с Майком Науменко и группой "Кино". Также он известен как культуролог, журналист и телеведущий.

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