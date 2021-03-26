Бывший музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий утонул в Москве-реке

Возраст артиста составлял 68 лет.

Экс-музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий утонул в Москве-реке. Об этом Лайфу сообщил источник.

Артист на лыжах попытался перейти реку в районе посёлка Николина Гора, но провалился под лёд. Ему было 68 лет.