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Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России

В администрации президента США опасаются возможного негативного влияния ограничительных мер на американскую экономику.

26 марта 2021, 07:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В администрации президента США Джо Байдена возникли две точки зрения по вопросу новых санкций против России, о которых планировалось объявить до 2 июня. Спор возник среди сторонников жёсткой линии и кадровых бюрократов из Минфина и Госдепа.

Как пишет Financial Times, бюрократы выступают за введение санкций, однако переживают из-за вероятности их негативного влияния на американскую экономику. А вот сторонницей жёсткой линии является номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она сомневается, что США должны "зависеть от мнения Евросоюза в вопросе санкций".

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В материале также отмечается, что практическими вопросами формирования санкций занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. При этом сам президент Джо Байден, как предполагает издание, остережётся вводить финансовые санкции, так как законы США позволяют легко их объявить, но не позволяют таким же образом их отменить.

Напомним, 2 марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. В Кремле на этот счёт заявили, что политика ограничений против России неэффективна и не достигает цели.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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