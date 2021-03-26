Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России

В администрации президента США Джо Байдена возникли две точки зрения по вопросу новых санкций против России, о которых планировалось объявить до 2 июня. Спор возник среди сторонников жёсткой линии и кадровых бюрократов из Минфина и Госдепа.

Как пишет Financial Times, бюрократы выступают за введение санкций, однако переживают из-за вероятности их негативного влияния на американскую экономику. А вот сторонницей жёсткой линии является номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она сомневается, что США должны "зависеть от мнения Евросоюза в вопросе санкций".

В материале также отмечается, что практическими вопросами формирования санкций занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. При этом сам президент Джо Байден, как предполагает издание, остережётся вводить финансовые санкции, так как законы США позволяют легко их объявить, но не позволяют таким же образом их отменить.

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