Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованных акциях
Свою вину фигурант не признал.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях. Такое решение принял Октябрьский районный суд города, сообщает корреспондент Лайфа.
В отношении Ройзмана было возбуждено два дела по статье Административного кодекса "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга".
Ранее Лайф сообщал, что 13 марта Евгений Ройзман был задержан в Москве на форуме муниципальных депутатов. Позже в МВД РФ рассказали, что всего задержанных около 200 человек. Адвокаты заявили, что их доверителям вменяется ст. 20.33 КоАП РФ об участии в нежелательной организации.
Выбор редакции
На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях
Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида
В уральском ТЦ третий день не могут поймать обезьяну, сбежавшую с выставки — видео
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%
Фотограф выложила исходник, как выглядит лицо модели до ретуши, и девушки в шоке от такой разницы
Комментариев: 0