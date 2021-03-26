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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованных акциях

Свою вину фигурант не признал.

26 марта 2021, 07:30
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях. Такое решение принял Октябрьский районный суд города, сообщает корреспондент Лайфа.

В отношении Ройзмана было возбуждено два дела по статье Административного кодекса "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга".

На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях

На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях

Ранее Лайф сообщал, что 13 марта Евгений Ройзман был задержан в Москве на форуме муниципальных депутатов. Позже в МВД РФ рассказали, что всего задержанных около 200 человек. Адвокаты заявили, что их доверителям вменяется ст. 20.33 КоАП РФ об участии в нежелательной организации.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Гареева Райля
Гареева Райля

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