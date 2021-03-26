В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%
Средний уровень выплат должен составить 10 183 рубля.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Правительства РФ.
Отмечается, что на индексацию пенсий более чем 3,9 миллиона человек выделят 12,8 миллиарда рублей. Конкретный размер индексации будет зависеть от величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года, а средний составит 10 183 рубля. Решение коснётся нескольких групп граждан:
- тех, кому не хватает подтверждённого стажа работы для начисления страховой пенсии;
- людей с инвалидностью;
- тех, кто потерял кормильца.
Напомним, ранее Лайф подробно писал о том, кому и каким образом увеличат выплаты по пенсиям и другим доплатам с 1 апреля 2021 года.
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