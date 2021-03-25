С 1 апреля повысят пенсии и доплаты: кто станет получать больше

Появился точный расчёт, который показывает, на сколько вырастут пенсии с 1 апреля. К тому же со следующего месяца изменится размер и порядок начисления ряда пособий и льгот.

На сколько вырастут пенсии

С 1 апреля пройдёт плановая индексация социальных пенсий. От их размера зависит и ряд других социальных выплат. Все они будут автоматически проиндексированы после повышения пенсий. Прибавка составит 3,4%.

Как пояснили в ПФР, чтобы самостоятельно определить сумму увеличения выплат, нужно умножить размер социальной пенсии на коэффициент индексации (1,034). Для наглядности приводится такой пример. Допустим, человек получал в марте 11 212,36 рубля. Соответственно, новый размер пенсии составит 11 593,58 рубля. Таким образом, выплата увеличится на 381 рубль 22 копейки.

Стоит отметить, что не все люди знают о том, что имеют право на социальную пенсию. Она назначается не только пожилым. Эту пенсию может получить любой человек, если он относится к одной из категорий льготников. Они перечислены в федеральном законе "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

— Право на социальную пенсию имеют, например, нетрудоспособные инвалиды, дети-сироты до 18 лет (или до 23 лет, если они проходят очное обучение). Такую выплату могут получать представители малочисленных народов севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно). В целом существует три основных варианта социальных пенсий: по старости, по инвалидности и по потере кормильца, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист пояснила, что социальная пенсия по старости выплачивается пожилым людям, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. Причём назначается она на пять лет позже страховой. Кстати, чтобы получать социальную пенсию, пожилой человек не должен работать.

— Работающие пенсионеры могут параллельно получать только страховую пенсию, социальную — нет. Также на социальную пенсию в России могут претендовать не граждане РФ, которые прожили на территории страны более 15 лет и достигли положенного возраста. Средний размер выплат после индексации составит 10 183 рубля. Обратиться за назначением социальной пенсии можно в территориальное отделение соцзащиты, в ПФР и МФЦ, — уточнила Светлана Петрикова.

Индексация определяется как соотношение уровня прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной сумме за 2019 год (9002 рубля), пояснил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, получает социальные пенсии более 3 млн человек. Сумма выплат им пересчитывается автоматически, для этого никуда обращаться не нужно.

Если у человека социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то он получает социальную доплату. Она позволяет увеличить денежное обеспечение до необходимого уровня.

В ПФР приводят такой пример расчёта для получателя федеральной социальной доплаты к пенсии. Рассматриваются выплаты в Курской области. Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца в марте 2020 года составлял 5283,84 рубля, размер социальной пенсии в марте 2021 года (с учётом индексации с 1 апреля 2020 года — 1,061) — 5606,15 рубля, сумма индексации социальной пенсии составляла 322,31 рубля (5606,15 минус 5283,84).

Размер пенсии после индексации с 1 апреля 2021 года на 1,034 составит 5796,76 рубля, сумма индексации социальной пенсии — 190,61 рубля (5796,76 минус 5606,15). Разница между суммой индексации социальной пенсии с 1 апреля 2020 года и суммой индексации социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составляет 131,70 рубля (322,31 минус 190,61). В результате пенсионеру выплачивается с 1 апреля 2021 года 5796,76 рубля (социальная пенсия) + 3669,55 рубля (ФСД с 1 апреля 2021 года — 3537,85 + 131,70) = 9466,31 рубля. Общий доход получателя социальной пенсии превышает прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ (9144 рубля) на 322,31 рубля (сумма индексации социальной пенсии 2021 года и разница между суммой индексации социальной пенсии с 1 апреля 2020 года и суммой индексации социальной пенсии с 1 апреля 2021-го).

Также в ПФР напомнили, что с 1 января 2021 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличились на 6,3%. С 1 февраля на 4,9% была проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников. В августе проведена корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров, которые трудились в 2020 году.

По какой схеме будут начисляться льготы и пособия с 1 апреля

Важное новшество ждёт работающих пенсионеров. Особенно тех, кто оказался на "карантинном" больничном. С 1 апреля его действие прекращается. Это объясняется улучшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

"Карантинные" больничные были введены 1 апреля 2020 года постановлением правительства из-за обострения ситуации с CoViD-19. В документе предполагалось, что трудоустроенные лица старше 65 лет могут оформить лист временной нетрудоспособности и получать положенные по нему выплаты. При этом больничный выдавался при условии полного освобождения от работы. Если пенсионер продолжал трудиться дистанционно или находился в отпуске, то он продолжал получать обычную зарплату.

— С 1 апреля 2021 года всем работающим пенсионерам старше 65 лет придётся вернуться на службу. Это решение связано с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Все больничные листы, открытые в связи с коронавирусом, будут закрыты. Работодателям по-прежнему рекомендуется по возможности переводить лица старше 65 лет на удалённую работу. Только вот сейчас это их право, а не обязанность, — поясняет Светлана Петрикова.

Если пенсионер находился на больничном до 31 марта, то 1 апреля он обязан выйти на работу. В дальнейшем, по словам юриста, есть два варианта развития событий. Сотрудник может продолжить трудиться в привычном режиме или по согласованию с руководством оформиться удалённо. Во многом решения о переводе на дистанционную работу будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

— Вместе с этим с 1 апреля изменится и порядок предоставления выплат на детей от трёх до семи лет. Со следующего месяца Минтруд при назначении таких выплат будет учитывать наличие недвижимого и движимого имущества, а также процентов по вкладам родителей. Таким образом, помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребёнка по региону. При этом размер суммы будут пересчитывать ежегодно, исходя из изменения размера прожиточного минимума на детей, — рассказал управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Также семьи, воспитывающие детей до семи лет включительно, могут до конца марта обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить выплату в пять тысяч рублей. Эти деньги выдаются на каждого ребёнка в соответствии с указом президента от 17 декабря. Получить выплаты могут родители, усыновители, а также опекуны и попечители детей.

После 1 апреля право на выплату пропадёт. Чтобы получить деньги, надо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда независимо от места жительства. Ещё один вариант — направить электронное заявление через портал госуслуг. Там нужно указать данные свидетельства о рождении и СНИЛС каждого ребёнка, а также реквизиты счёта в банке, куда должны перевести деньги.

Многие семьи получили выплату в пять тысяч рублей автоматически. Это коснулось родителей, которым ранее ужа перечисляли по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. По заявлению единовременная выплата пяти тысяч назначается, если ребёнок в семье появился после 1 июля 2020 года и родители в 2020 году не получали антиковидных выплат.

К тому же 1 апреля меняется порядок предоставления жилищных субсидий. Согласно обычным правилам, они выдаются на шесть месяцев. Затем получателю нужно снова подтвердить своё право на льготу и предоставить соответствующие документы. Из-за пандемии коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря. Никаких документов предоставлять не требовалось, субсидии продолжали начислять автоматически. После Нового года такой порядок продлили ещё на три месяца.

Теперь схема оформления выплат изменится. Люди, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, получат господдержку в прежнем размере на следующие полгода. Подавать заявления и предоставлять нужные документы им не потребуется. Если срок истекает позже, то уже потребуется подтвердить право на льготу.

Кстати, тут стоит отметить, что с 1 января 2021 года для назначения субсидий уже не нужно предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Все эти сведения госорганы получают автоматически через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Также, пояснил Марк Гойхман, в марте истекает срок упрощённой регистрации безработных. Она была введена год назад, когда началась пандемия коронавируса. Временные правила позволили регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Достаточно было просто заполнить форму на портале "Работа в России".

— Прекращают действовать также рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили CoViD-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии, — пояснил Алексей Гавришев.

Банки по этим рекомендациям должны идти навстречу заёмщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.

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