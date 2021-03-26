В Кремле назвали "абсурдной" возможность введения новых санкций из-за Навального

"Санкции — это не то, что нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым. Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов — они, к сожалению, приобретают всё больше и больше постоянства. В данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключённых, осуждённых были бы полным абсурдом", — сказал Песков.