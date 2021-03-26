В Кремле назвали "абсурдной" возможность введения новых санкций из-за Навального
Дмитрий Песков отметил постоянные "санкционные устремления" оппонентов Москвы.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "абсурдной" возможность введения новых санкций из-за дела Алексея Навального. При этом он отметил, что "санкционные устремления оппонентов приобретают всё больше постоянства".
"Санкции — это не то, что нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым. Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов — они, к сожалению, приобретают всё больше и больше постоянства. В данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключённых, осуждённых были бы полным абсурдом", — сказал Песков.
Напомним, Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. При этом в Госдепе поставили условие снятия с России санкций по делу Навального.
Выбор редакции
В Европарламенте заявили о необходимости противостоять санкциям США против "Северного потока — 2"
В Кремле ответили на вопрос о жалобах на систему здравоохранения в тюрьмах
Кремль заявил о "ремиссии" в русофобских припадках в США
На месте крушения вертолёта МЧС под Калининградом найден чёрный ящик
В Кремле не станут реагировать на обращение жены Навального
Комментариев: 0