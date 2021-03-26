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В Кремле назвали "абсурдной" возможность введения новых санкций из-за Навального

Дмитрий Песков отметил постоянные "санкционные устремления" оппонентов Москвы.

26 марта 2021, 10:01
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "абсурдной" возможность введения новых санкций из-за дела Алексея Навального. При этом он отметил, что "санкционные устремления оппонентов приобретают всё больше постоянства".

"Санкции — это не то, что нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым. Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов — они, к сожалению, приобретают всё больше и больше постоянства. В данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключённых, осуждённых были бы полным абсурдом", сказал Песков.

Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России

Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России

Напомним, Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. При этом в Госдепе поставили условие снятия с России санкций по делу Навального.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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