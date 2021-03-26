Российский арбитр Левников встал на одно колено в поддержку темнокожих перед матчем сборной Англии
До этого российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым этого не сделала.
Российский судья Кирилл Левников перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 Англия – Сан-Марино поучаствовал в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих, встав на одно колено.
March 26, 2021
Ранее российский арбитр Сергей Карасёв не стал опускаться на одно колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией М".
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Отметим, что англичане выиграли эту встречу со счётом 5:0.
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