Российский арбитр Левников встал на одно колено в поддержку темнокожих перед матчем сборной Англии

Российский судья Кирилл Левников перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 Англия – Сан-Марино поучаствовал в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих, встав на одно колено.

Ранее российский арбитр Сергей Карасёв не стал опускаться на одно колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией М".

Отметим, что англичане выиграли эту встречу со счётом 5:0.

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