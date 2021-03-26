Нурмагомедов снова в клетке: каким получится второй бой брата Хабиба в UFC

Противником американца с хорватскими корнями станет обладатель самого тяжёлого удара в промоушене Франсис Нганну. Стипе и темнокожий француз уже однажды скрещивали перчатки, случилось это в самом начале 2018 года. Тот поединок Миочич уверенно выиграл, практически на протяжении пяти раундов схватки протирая спиной Хищника пол восьмиугольника. Франсис провёл ту схватку из рук вон плохо, обнажив все свои слабые места: в первую очередь пробелы в борьбе и слабую функциональную выносливость. Но пока Стипе разбирался с Кормье, Нганну за этот период выиграл четыре поединка и вновь завоевал статус претендента.

Чего ждать от парижанина на этот раз? Безусловно, стать мастеровитым грепплером Хищник вряд ли смог. Что касается выносливости, то тут, возможно, Франсис удивит. Да, его крайние четыре победы завершились в первом раунде, но сам боец признаёт, что многое поменял в своей игре — и дистанция в 25 минут не станет для него проблемой.

Насколько эти слова совпадут с действительностью, узнаем в ночь на воскресенье. Самый главный козырь Нганну — его нокаутирующий удар. Это его единственный шанс отобрать пояс у чемпиона, рассчитывать на победу по очкам ему вряд ли стоит.

Миочич — гораздо опытнее и универсальнее своего противника. Он прошёл множество изнурительных войн, прекрасно подготовлен и, самое главное, знает, как надо побеждать у вызывающего животный страх оппонента. Стипе будет делать ровным счётом то, что и делал в первой встрече. Сокращать дистанцию, прижимать к клетке, переводить в партер, удерживать на земле. Главная задача американца — не пропустить сокрушительный удар. В карьере 38-летнего пожарника три поражения, два из них нокаутом, поэтому говорить, что пробить Миочича невозможно, — неправильно. Особенно если пробить будет пытаться человек по фамилии Нганну. Но, как ни крути, Стипе — фаворит.

Выход Нурмагомедова

В турнире также примет участие кузен Хабиба Нурмагомедова Абубакар. Дагестанец провёл в UFC пока только один поединок, проиграв досрочно Давиду Заваде в ноябре 2019 года. С того времени Нурмагомедов ушёл в тень, не спеша принимать вызовы. Махачкалинец вышел на пик формы и, судя по всему, должен феерично вернуться в восьмиугольник, закрыв досадное поражение на турнире в Москве. Его противником на этот раз станет американец Джаред Гуден. Как и Нурмагомедов, темнокожий боец провёл пока в ведущей бойцовской лиге планеты один бой, также смазав свой дебют. Обидчиком Джареда был опытный атлет Алан Джубан, одолевший новичка судейским решением.

В этом сражении Абубакару необходим только стопроцентный результат, иначе он подойдёт к размышлениям о своей профпригодности и соответствию уровню UFC. Безусловно, мощной эмоциональной подпиткой для россиянина станет пребывание в его углу Хабиба Нурмагомедова, всерьёз подумывающего над продолжением дела всей жизни своего отца — стать профессиональным тренером.

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