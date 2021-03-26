Вокалист "Альянса" Журавлёв — о погибшем музыканте Липницком: Человек с хорошим вкусом

"Саша был очень хорошим, интеллигентным, нежным человеком, я не помню, чтобы он, например, хоть раз повысил голос. Человек с хорошим вкусом. Очень жаль, что так получилось. Не знаю, что ещё добавить. Было время, часто пересекались. В 80-х годах встречались в рок-лаборатории, а в последнее время не так уж и часто мы виделись", — поделился Журавлёв.