Вокалист "Альянса" Журавлёв — о погибшем музыканте Липницком: Человек с хорошим вкусом
Собеседник Лайфа отметил, что не помнит, чтобы музыкант хоть раз повысил голос.
Александр Липницкий. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Утонувший накануне в Москве-реке музыкант Александр Липницкий был интеллигентным человеком с хорошим вкусом. Об этом Лайфу рассказал вокалист группы "Альянс" Игорь Журавлёв.
"Саша был очень хорошим, интеллигентным, нежным человеком, я не помню, чтобы он, например, хоть раз повысил голос. Человек с хорошим вкусом. Очень жаль, что так получилось. Не знаю, что ещё добавить. Было время, часто пересекались. В 80-х годах встречались в рок-лаборатории, а в последнее время не так уж и часто мы виделись", — поделился Журавлёв.
Напомним, что трагедия произошла накануне в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье. Александр Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет.
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