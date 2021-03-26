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Вокалист "Альянса" Журавлёв — о погибшем музыканте Липницком: Человек с хорошим вкусом

Собеседник Лайфа отметил, что не помнит, чтобы музыкант хоть раз повысил голос.

26 марта 2021, 09:41
<p>Александр Липницкий. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Александр Липницкий. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Утонувший накануне в Москве-реке музыкант Александр Липницкий был интеллигентным человеком с хорошим вкусом. Об этом Лайфу рассказал вокалист группы "Альянс" Игорь Журавлёв.

"Саша был очень хорошим, интеллигентным, нежным человеком, я не помню, чтобы он, например, хоть раз повысил голос. Человек с хорошим вкусом. Очень жаль, что так получилось. Не знаю, что ещё добавить. Было время, часто пересекались. В 80-х годах встречались в рок-лаборатории, а в последнее время не так уж и часто мы виделись", — поделился Журавлёв.

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Напомним, что трагедия произошла накануне в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье. Александр Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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