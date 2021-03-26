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Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в квартире в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

26 марта 2021, 09:39
<p>Фото ГСУ СКР по Московской области</p>

Фото ГСУ СКР по Московской области

Тело 15-летнего подростка со множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир солнечногорской многоэтажки. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СКР по Московской области, проводятся осмотр и допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству", — говорится в сообщении следствия, при этом другие подробности не приводятся.

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В Петербурге подростки избили прохожего и вложили ему в руки мощную петарду

А ранее в квартире в Санкт-Петербурге нашли тело 17-летнего студента с огнестрельными ранениями. Полиция выясняет обстоятельства его гибели.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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