Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в квартире в Подмосковье

Тело 15-летнего подростка со множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир солнечногорской многоэтажки. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СКР по Московской области, проводятся осмотр и допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству", — говорится в сообщении следствия, при этом другие подробности не приводятся.