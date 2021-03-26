Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в квартире в Подмосковье
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Фото ГСУ СКР по Московской области
Тело 15-летнего подростка со множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир солнечногорской многоэтажки. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СКР по Московской области, проводятся осмотр и допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству", — говорится в сообщении следствия, при этом другие подробности не приводятся.
А ранее в квартире в Санкт-Петербурге нашли тело 17-летнего студента с огнестрельными ранениями. Полиция выясняет обстоятельства его гибели.
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