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Таиланд с июля начнёт пускать на Пхукет привитых туристов в обход карантина

Другие курортные районы страны планируется открыть в октябре.

26 марта 2021, 09:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Привитые от коронавируса туристы смогут попасть на тайский остров Пхукет в обход карантина. С таким заявлением выступил министр туризма и спорта королевства Пипат Ратчакитпракан.

Как сообщает агентство Bloomberg, границы курорта откроются 1 июля. Вместе с тем в рамках подготовки острова к туристическому сезону власти решили привить от коронавируса не менее 70% населения. На эти цели было выделено около 930 тысяч доз вакцины.

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Отмечается, что, если такие меры продемонстрируют хороший результат, аналогичный опыт будет распространён и по другим курортным районам королевства. Пока планируется, что они откроются для туристов в октябре.

А акануне стало известно, что свои границы для иностранных туристов, в том числе и россиян, открывают Сейшельские острова. Чтобы попасть на архипелаг, необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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