Таиланд с июля начнёт пускать на Пхукет привитых туристов в обход карантина
Другие курортные районы страны планируется открыть в октябре.
Фото © Pixabay
Привитые от коронавируса туристы смогут попасть на тайский остров Пхукет в обход карантина. С таким заявлением выступил министр туризма и спорта королевства Пипат Ратчакитпракан.
Как сообщает агентство Bloomberg, границы курорта откроются 1 июля. Вместе с тем в рамках подготовки острова к туристическому сезону власти решили привить от коронавируса не менее 70% населения. На эти цели было выделено около 930 тысяч доз вакцины.
Отмечается, что, если такие меры продемонстрируют хороший результат, аналогичный опыт будет распространён и по другим курортным районам королевства. Пока планируется, что они откроются для туристов в октябре.
А акануне стало известно, что свои границы для иностранных туристов, в том числе и россиян, открывают Сейшельские острова. Чтобы попасть на архипелаг, необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
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