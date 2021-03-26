Пользователи пожаловались на сбой в работе "Яндекса"

Пользователи Сети сообщили о неполадках в работе "Яндекса". Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число юзеров (55%) испытывают проблемы с работой почты. На сбой в работе сайта поисковика пожаловались 42%.

Одновременно с "Яндексом" сбои в работе произошли у американских телекоммуникационных провайдеров Spectrum и Cox. Кстати, данная участь не миновала игровые порталы EA и Apex Legends.

Кстати ранее был сбой в работе мессенджера WhatsApp. Но его оперативно устранили. Тогда в компании Facebook, которой принадлежит сервис, объяснили что это была техническая неисправность.

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