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Посол России в США снова прибыл в МИД

21 марта дипломат прилетел в Москву для консультаций по российско-американским отношениям.

26 марта 2021, 08:35
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Посол России в США Анатолий Антонов, вызванный для консультаций в Москву, снова прибыл в МИД РФ, сообщает РИА "Новости". Дипломат от комментариев воздержался.

Посол России в США: У Москвы и Вашингтона нет времени на ссоры

Посол России в США: У Москвы и Вашингтона нет времени на ссоры

Напомним, Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не понятно, сколько времени это займёт.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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