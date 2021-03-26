Посол России в США снова прибыл в МИД
21 марта дипломат прилетел в Москву для консультаций по российско-американским отношениям.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Посол России в США Анатолий Антонов, вызванный для консультаций в Москву, снова прибыл в МИД РФ, сообщает РИА "Новости". Дипломат от комментариев воздержался.
Напомним, Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не понятно, сколько времени это займёт.
Выбор редакции
Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии
Посол России в США: У Москвы и Вашингтона нет времени на ссоры
Разработчики "Спутника V" ответили Макрону на слова о "мировой войне" из-за вакцин и России
Таиланд с июля начнёт пускать на Пхукет привитых туристов в обход карантина
Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти
Комментариев: 0