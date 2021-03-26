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За сутки в России выявили более девяти тысяч новых случаев коронавируса

Зафиксировано 405 летальных исходов.

26 марта 2021, 08:12

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

За прошедшие сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

"За последние сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 405 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 880 человек", — сообщает оперштаб.

Больше всего новых случаев ковида выявлено в Москве (1813), далее идут Санкт-Петербург (782) и Московская область (559).

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 501 859 заболевших, 97 017 летальных исходов. Вылечился 4 120 161 человек.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Россия прошла самый сложный период пандемии.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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