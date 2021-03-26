За сутки в России выявили более девяти тысяч новых случаев коронавируса
Зафиксировано 405 летальных исходов.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
За прошедшие сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 405 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 880 человек", — сообщает оперштаб.
Больше всего новых случаев ковида выявлено в Москве (1813), далее идут Санкт-Петербург (782) и Московская область (559).
Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 501 859 заболевших, 97 017 летальных исходов. Вылечился 4 120 161 человек.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Россия прошла самый сложный период пандемии.
Лента новостей
ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону
сегодня в 08:05
В "Газпроме" назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
сегодня в 07:58
Вырванные с корнем деревья и разрушенные дома: мощный торнадо унёс жизни пяти человек в США — видео
сегодня в 07:53
Выбор редакции
Поставки индийской вакцины от ковида на Украину остановлены
Чат в Telegram, где вандалы готовили нападение на здание ОВД, модерировался из Польши
Таиланд с июля начнёт пускать на Пхукет привитых туристов в обход карантина
Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти
Пользователи пожаловались на сбой в работе "Яндекса"
Комментариев: 0