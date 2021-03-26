Вырванные с корнем деревья и разрушенные дома: мощный торнадо унёс жизни пяти человек в США — видео

Мощный торнадо унёс жизни пяти человек в американском штате Алабама. Видео © Twitter / Live Storms Media

Как минимум пять человек погибли в результате мощного торнадо, обрушившегося накануне на американский штат Алабама. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что волна прокатилась по пяти южным штатам: Джорджии, Алабаме, Теннесси, Кентукки и Миссисипи. Всего экстренные службы зафиксировали 22 сообщения о воронках. Больше всего пострадала Алабама, где без электричества осталось более 20 тысяч жителей, а в округе Калхун стихия унесла жизни пяти человек.

Очевидцы делятся жуткими видеороликами в соцсетях. Отмечается, что вихри сносили целые дома и вырывали с корнями деревья. Сейчас власти подсчитывают ущерб от катаклизма, а спасатели продолжают поиск пострадавших.

А ранее Лайф сообщал, что на Камчатке за сутки было зафиксировано сразу десять землетрясений. Подземные толчки прошли вдалеке от крупных населённых пунктов, поэтому никаких разрушений за ними не последовало.

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