Вырванные с корнем деревья и разрушенные дома: мощный торнадо унёс жизни пяти человек в США — видео
Без электричества осталось 20 тысяч жителей.
Фото © Twitter / Brandon Osterhout
Мощный торнадо унёс жизни пяти человек в американском штате Алабама. Видео © Twitter / Live Storms Media
Как минимум пять человек погибли в результате мощного торнадо, обрушившегося накануне на американский штат Алабама. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что волна прокатилась по пяти южным штатам: Джорджии, Алабаме, Теннесси, Кентукки и Миссисипи. Всего экстренные службы зафиксировали 22 сообщения о воронках. Больше всего пострадала Алабама, где без электричества осталось более 20 тысяч жителей, а в округе Калхун стихия унесла жизни пяти человек.
Очевидцы делятся жуткими видеороликами в соцсетях. Отмечается, что вихри сносили целые дома и вырывали с корнями деревья. Сейчас власти подсчитывают ущерб от катаклизма, а спасатели продолжают поиск пострадавших.
А ранее Лайф сообщал, что на Камчатке за сутки было зафиксировано сразу десять землетрясений. Подземные толчки прошли вдалеке от крупных населённых пунктов, поэтому никаких разрушений за ними не последовало.
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