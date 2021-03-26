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Вырванные с корнем деревья и разрушенные дома: мощный торнадо унёс жизни пяти человек в США — видео

Без электричества осталось 20 тысяч жителей.

26 марта 2021, 07:53

Фото © Twitter / Brandon Osterhout

Мощный торнадо унёс жизни пяти человек в американском штате Алабама. Видео © Twitter / Live Storms Media

Как минимум пять человек погибли в результате мощного торнадо, обрушившегося накануне на американский штат Алабама. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что волна прокатилась по пяти южным штатам: Джорджии, Алабаме, Теннесси, Кентукки и Миссисипи. Всего экстренные службы зафиксировали 22 сообщения о воронках. Больше всего пострадала Алабама, где без электричества осталось более 20 тысяч жителей, а в округе Калхун стихия унесла жизни пяти человек.

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Очевидцы делятся жуткими видеороликами в соцсетях. Отмечается, что вихри сносили целые дома и вырывали с корнями деревья. Сейчас власти подсчитывают ущерб от катаклизма, а спасатели продолжают поиск пострадавших.

А ранее Лайф сообщал, что на Камчатке за сутки было зафиксировано сразу десять землетрясений. Подземные толчки прошли вдалеке от крупных населённых пунктов, поэтому никаких разрушений за ними не последовало.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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