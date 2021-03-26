В "Газпроме" назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Работы выполнены на 90–92%.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Строительство газопровода "Северный поток — 2" завершится в 2021 году. Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", — сказал Зубков журналистам в Берлине.
Он добавил, что проект завершён на 90-92%.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. На сегодняшний день прокладка газовой магистрали находится на завершающем этапе, однако всячески помешать запуску проекта пытаются Соединённые Штаты, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. 24 марта Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями Германии, чтобы не допустить окончания строительства.
Лента новостей
Вырванные с корнем деревья и разрушенные дома: мощный торнадо унёс жизни пяти человек в США — видео
сегодня в 07:53
Разработчики "Спутника V" ответили Макрону на слова о "мировой войне" из-за вакцин и России
сегодня в 07:52
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованных акциях
сегодня в 07:30
Выбор редакции
В США оценили влияние разногласий по "Северному потоку – 2" на отношения с Германией
Глава "Газпрома" оценил переход компании на российское ПО в 180 миллиардов рублей
Белый дом разделился на два лагеря по вопросу новых санкций против России
Таиланд с июля начнёт пускать на Пхукет привитых туристов в обход карантина
Пропагандировала фашизм: В отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти
Комментариев: 0