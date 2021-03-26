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В "Газпроме" назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Работы выполнены на 90–92%.

26 марта 2021, 07:58
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance </p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Строительство газопровода "Северный поток — 2" завершится в 2021 году. Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", — сказал Зубков журналистам в Берлине.

Он добавил, что проект завершён на 90-92%.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. На сегодняшний день прокладка газовой магистрали находится на завершающем этапе, однако всячески помешать запуску проекта пытаются Соединённые Штаты, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. 24 марта Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями Германии, чтобы не допустить окончания строительства.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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