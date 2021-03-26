ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону

Участники экстремистской группы, готовившие акции вандализма в отношении объектов органов государственной власти, задержаны в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Трое подозреваемых готовили нападение на здание одного из отделов ОВД, они задержаны. Ещё трое доставлены в полицию для допроса.