ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону
Злоумышленники планировали "акцию прямого действия" с нанесением оскорбительных надписей и применением самодельных зажигательных устройств.
Фото © ТАСС / Снимок с видео / Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)
Участники экстремистской группы, готовившие акции вандализма в отношении объектов органов государственной власти, задержаны в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Трое подозреваемых готовили нападение на здание одного из отделов ОВД, они задержаны. Ещё трое доставлены в полицию для допроса.
Допрос экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону
Видео © ЦОС ФСБ России
"Пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности", — подчеркнули в ЦОС.
Напомним, что на днях в Казани искали дерзкого поджигателя опорного пункта полиции. Мужчина зашёл в помещение с канистрой бензина средь бела дня, устроил пожар и скрылся.
Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали участников наркогруппировки, которая наладила производство синтетических наркотиков и их сбыт через Интернет. А в Адыгее прошла спецоперация по предотвращению теракта.
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