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ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону

Злоумышленники планировали "акцию прямого действия" с нанесением оскорбительных надписей и применением самодельных зажигательных устройств.

26 марта 2021, 08:05

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)

Участники экстремистской группы, готовившие акции вандализма в отношении объектов органов государственной власти, задержаны в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Трое подозреваемых готовили нападение на здание одного из отделов ОВД, они задержаны. Ещё трое доставлены в полицию для допроса.

Допрос экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону

Видео © ЦОС ФСБ России

"Пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности",  подчеркнули в ЦОС.

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Напомним, что на днях в Казани искали дерзкого поджигателя опорного пункта полиции. Мужчина зашёл в помещение с канистрой бензина средь бела дня, устроил пожар и скрылся.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали участников наркогруппировки, которая наладила производство синтетических наркотиков и их сбыт через Интернет. А в Адыгее прошла спецоперация по предотвращению теракта.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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