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Артемий Троицкий раскрыл причины гибели экс-басиста группы "Звуки Му" Липницкого

Тело музыканта до сих пор не найдено.

26 марта 2021, 08:27
<p>Александр Липницкий и Артемий Троицкий. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/aktroitsky?tn-str=*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Артемий Троицкий</a></p>

Александр Липницкий и Артемий Троицкий. Фото © Facebook / Артемий Троицкий

Экс-участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий мог погибнуть, спасая тонувшую в Москве-реке собаку. Об этом рассказал журналист и друг музыканта Артемий Троицкий. По его словам, Липницкого вместе с питомцем видели незадолго до трагедии.

"У него была собака по кличке Тирекс. Он с собакой пошёл ходить на лыжах по замёрзшей Москве-реке. Были свидетели. По-видимому, провалилась под лёд собака и он бросился её спасать", — приводит слова Троицкого Пятый канал.

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Он добавил, что спасатели до сих пор занимаются поисками тела музыканта, поэтому и дата его похорон пока не известна. Троицкий уточнил, что проститься с другом лично не сможет, так как живёт в Эстонии и сейчас находится в больнице.

Также Троицкий рассказал, что знаком с Липницким 50 лет — с 1971 года. Он отметил, что погибший музыкант был активным человеком, которого интересовали самые разные вещи в жизни.

"Весёлый, потрясающий друг. Всегда приходил на помощь, давал советы. Жили душа в душу. Занимались музыкальными авантюрами. Саша редкий человек, который смог меня выдержать на протяжении полувека", подчеркнул журналист.

Как сообщал Лайф, трагедия произошла накануне в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье. Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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