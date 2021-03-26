Поставки индийской вакцины от ковида на Украину остановлены
Ранее два человека скончались после прививки этим препаратом.
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Экспорт индийской вакцины от коронавируса Covishield на Украину остановлен. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что экспорт препарата прекращён не только на Украину, но и в другие страны. Также о проблемах с получением вакцины ранее говорил глава Минздрава Максим Степанов.
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Напомним, ранее на Украине после прививки индийской вакциной скончалось два человека. Сначала умерла военнослужащая, а затем — провизор аптеки военного госпиталя.
Covishield — это индийская версия британско-шведской вакцины от компании AstraZeneca. Экс-президент страны Пётр Порошенко называл этот препарат словом на букву "г". В марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию с применением AstraZeneca в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. Так, в Грузии скончалась впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca медсестра, а в Норвегии в больницу с ухудшением самочувствия попали трое врачей, один из которых позже умер. Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом.
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