Поставки индийской вакцины от ковида на Украину остановлены

Экспорт индийской вакцины от коронавируса Covishield на Украину остановлен. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что экспорт препарата прекращён не только на Украину, но и в другие страны. Также о проблемах с получением вакцины ранее говорил глава Минздрава Максим Степанов.