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Чат в Telegram, где вандалы готовили нападение на здание ОВД, модерировался из Польши — видео допроса

Об этом рассказали на допросе сами подозреваемые.

26 марта 2021, 09:05

Скриншот из видео © ЦОС ФСБ России

Допрос экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону

Видео © ЦОС ФСБ России

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры допроса участников экстремистской группы из Ростова-на-Дону, готовивших нападение на здание местного ОВД. Предполагаемый организатор группы рассказал, что радикальные взгляды подозреваемых сформировались под влиянием чата в "Телеграме", который модерировался из Польши. Оттуда же они получали инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки.

"Целью созданной мной группировки являлось нанесение краской на жилых зданиях надписей, оскорбляющих власть, проведение акций прямого действия с применением коктейля Молотова по отношению к органам власти", пояснил на допросе предполагаемый организатор группы.

ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону

ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону

Ранее сообщалось, что трое подозреваемых, непосредственно готовивших нападение, были задержаны. Ещё трое доставлены в полицию для допроса.

Напомним, что на днях в Казани искали дерзкого поджигателя опорного пункта полиции. Мужчина зашёл в помещение с канистрой бензина средь бела дня, устроил пожар и скрылся.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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