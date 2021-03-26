Чат в Telegram, где вандалы готовили нападение на здание ОВД, модерировался из Польши — видео допроса

Допрос экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону Видео © ЦОС ФСБ России

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры допроса участников экстремистской группы из Ростова-на-Дону, готовивших нападение на здание местного ОВД. Предполагаемый организатор группы рассказал, что радикальные взгляды подозреваемых сформировались под влиянием чата в "Телеграме", который модерировался из Польши. Оттуда же они получали инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки.

"Целью созданной мной группировки являлось нанесение краской на жилых зданиях надписей, оскорбляющих власть, проведение акций прямого действия с применением коктейля Молотова по отношению к органам власти", — пояснил на допросе предполагаемый организатор группы.

Ранее сообщалось, что трое подозреваемых, непосредственно готовивших нападение, были задержаны. Ещё трое доставлены в полицию для допроса.

Напомним, что на днях в Казани искали дерзкого поджигателя опорного пункта полиции. Мужчина зашёл в помещение с канистрой бензина средь бела дня, устроил пожар и скрылся.

Авторы