Чат в Telegram, где вандалы готовили нападение на здание ОВД, модерировался из Польши — видео допроса
Об этом рассказали на допросе сами подозреваемые.
Скриншот из видео © ЦОС ФСБ России
Допрос экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону
Видео © ЦОС ФСБ России
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры допроса участников экстремистской группы из Ростова-на-Дону, готовивших нападение на здание местного ОВД. Предполагаемый организатор группы рассказал, что радикальные взгляды подозреваемых сформировались под влиянием чата в "Телеграме", который модерировался из Польши. Оттуда же они получали инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки.
"Целью созданной мной группировки являлось нанесение краской на жилых зданиях надписей, оскорбляющих власть, проведение акций прямого действия с применением коктейля Молотова по отношению к органам власти", — пояснил на допросе предполагаемый организатор группы.
Ранее сообщалось, что трое подозреваемых, непосредственно готовивших нападение, были задержаны. Ещё трое доставлены в полицию для допроса.
Напомним, что на днях в Казани искали дерзкого поджигателя опорного пункта полиции. Мужчина зашёл в помещение с канистрой бензина средь бела дня, устроил пожар и скрылся.
Выбор редакции
ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону
В Сочи задержан лицеист, подозреваемый в подготовке взрыва в школе — видео
За сутки в России выявили более девяти тысяч новых случаев коронавируса
Таиланд с июля начнёт пускать на Пхукет привитых туристов в обход карантина
Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти
Комментариев: 0