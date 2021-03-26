Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти
Оперативники изъяли материалы.
Фото © Соцсети
В Подмосковье возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении матери девочек-маугли, которых ранее нашли полицейские. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма)", — говорится в сообщении.
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Дело заведено по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Следователи соединили его в одно производство с двумя возбуждёнными ранее делами — об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также сотрудники полиции изъяли некоторые предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Матери девочек назначены дополнительные экспертизы.
Напомним, двух девочек-маугли 6 и 12 лет случайно обнаружили полицейские. Оказалось, что младший ребёнок не умеет ходить и отзывается на "кис-кис". Старшая же девочка не помнит, когда в последний раз была в школе. В доме их горе-матери не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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