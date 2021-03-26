Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти

В Подмосковье возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении матери девочек-маугли, которых ранее нашли полицейские. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма)", — говорится в сообщении.

Дело заведено по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Следователи соединили его в одно производство с двумя возбуждёнными ранее делами — об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также сотрудники полиции изъяли некоторые предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Матери девочек назначены дополнительные экспертизы.

Авторы