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Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти

Оперативники изъяли материалы.

26 марта 2021, 09:08
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Подмосковье возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении матери девочек-маугли, которых ранее нашли полицейские. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма)", — говорится в сообщении.

"Красиво говорит, странно одевается": Директор школы, где училась одна из подмосковных девочек-маугли, рассказал Лайфу об их матери

"Красиво говорит, странно одевается": Директор школы, где училась одна из подмосковных девочек-маугли, рассказал Лайфу об их матери

Дело заведено по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Следователи соединили его в одно производство с двумя возбуждёнными ранее делами — об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также сотрудники полиции изъяли некоторые предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Матери девочек назначены дополнительные экспертизы.

Оставляла на пять дней: опубликовано видео допроса матери девочек-маугли, найденных в Подмосковье

Оставляла на пять дней: опубликовано видео допроса матери девочек-маугли, найденных в Подмосковье

Напомним, двух девочек-маугли 6 и 12 лет случайно обнаружили полицейские. Оказалось, что младший ребёнок не умеет ходить и отзывается на "кис-кис". Старшая же девочка не помнит, когда в последний раз была в школе. В доме их горе-матери не оказалось ни одежды, ни кровати, ни средств гигиены. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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