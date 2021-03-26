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В Уфе отложили приговор обвинённому в изнасиловании многодетному отцу — судебное следствие возобновилось

При этом 24 марта мужчина уже выступил с последним словом и заявил, что простил оговоривших его дочерей.

26 марта 2021, 09:27
<p>Кадр видео © LIFE</p>

Кадр видео © LIFE

26 марта суд в Уфе должен был вынести приговор Рашиду Гарифуллину, которого одна из дочерей обвинила в изнасиловании. Однако, как рассказали Лайфу в суде, заседание не состоялось, так как судебное следствие по делу было возобновлено. Следующее заседание назначено на 31 марта.

В Уфе пересмотрят дело обвинённого в изнасиловании многодетного отца. Видео © LIFE

Напомним, история произошла в мае прошлого года. Рашида Гарифуллина обвинила в изнасиловании младшая дочь. По словам жены мужчины, это случилось после того, как он узнал, что старшая 18-летняя дочь встречается с парнем из неблагополучной семьи. Рашид избил девушку и жену, бросившуюся её защищать. В отместку женщины написали заявление в полицию о том, что мужчина якобы насиловал дочерей, — старшая писать отказалась, но хватило и первичных показаний младшей.

Обвинённый в изнасиловании многодетный отец из Уфы выступает с последним словом на суде: он простил оговоривших его дочерей

Обвинённый в изнасиловании многодетный отец из Уфы выступает с последним словом на суде: он простил оговоривших его дочерей

Затем Рашид дал признательные показания, но его жена сказала, что они не были чистосердечными. По её словам, муж дал их под сильным давлением. А когда женщина потребовала предоставить ему адвоката, следователь якобы ей отказал и угрожал, что органы опеки заберут её детей в детдом. Также супруга рассказала, что муж даже хотел покончить с собой.

24 марта Рашид выступил с последним словом. Перед заседанием он рассказал Лайфу, что простил своих дочерей и скучает по ним.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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