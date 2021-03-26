Стала известна личность пермского "призрака", полтора года державшего в страхе семью. Видео © Instagram / "ДТП и ЧП Пермь, новости"

Призрак, который полтора года держит в страхе семью жительницы Перми, оказался бывшим сожителем женщины. Об этом Лайфу сообщили в местном ГУ МВД.

"В отдел полиции Мотовилихинского района города Перми поступило несколько заявлений местной жительницы о том, что её бывший сожитель совершает в отношении неё противоправные действия", — рассказали в полиции.

Отмечается, что по обращениям проведены проверки, по результатам которых приняты процессуальные решения. Также в полиции сообщили, что бывший сожитель женщины неоднократно привлекался к административной ответственности.

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