Стала известна личность пермского "призрака", полтора года державшего в страхе семью
Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.
Кадр из видео © Instagram / "ДТП и ЧП Пермь, новости"
Стала известна личность пермского "призрака", полтора года державшего в страхе семью. Видео © Instagram / "ДТП и ЧП Пермь, новости"
Призрак, который полтора года держит в страхе семью жительницы Перми, оказался бывшим сожителем женщины. Об этом Лайфу сообщили в местном ГУ МВД.
"В отдел полиции Мотовилихинского района города Перми поступило несколько заявлений местной жительницы о том, что её бывший сожитель совершает в отношении неё противоправные действия", — рассказали в полиции.
Отмечается, что по обращениям проведены проверки, по результатам которых приняты процессуальные решения. Также в полиции сообщили, что бывший сожитель женщины неоднократно привлекался к административной ответственности.
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