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Стала известна личность пермского "призрака", полтора года державшего в страхе семью

Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

26 марта 2021, 09:33

Кадр из видео © Instagram / "ДТП и ЧП Пермь, новости"

Стала известна личность пермского "призрака", полтора года державшего в страхе семью. Видео © Instagram / "ДТП и ЧП Пермь, новости"

Призрак, который полтора года держит в страхе семью жительницы Перми, оказался бывшим сожителем женщины. Об этом Лайфу сообщили в местном ГУ МВД.

Камера наблюдения сняла преступника-призрака, который полтора года держит в страхе семью из Перми

Камера наблюдения сняла преступника-призрака, который полтора года держит в страхе семью из Перми

"В отдел полиции Мотовилихинского района города Перми поступило несколько заявлений местной жительницы о том, что её бывший сожитель совершает в отношении неё противоправные действия", — рассказали в полиции.

Отмечается, что по обращениям проведены проверки, по результатам которых приняты процессуальные решения. Также в полиции сообщили, что бывший сожитель женщины неоднократно привлекался к административной ответственности.

В банкетном зале сами собой распахнулись все двери, и сотрудники верят, что на видео попал призрак

В банкетном зале сами собой распахнулись все двери, и сотрудники верят, что на видео попал призрак

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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