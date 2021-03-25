Камера наблюдения сняла преступника-призрака, который полтора года держит в страхе семью из Перми

Подписчик группы "ДТП и ЧП Пермь, новости" поделился жуткой записью с камер видеонаблюдения в одном пермском доме, сопроводив её не менее страшной историей. По словам автора поста, семью (девушка, её дочь и отец) уже полтора года терроризирует уроженец Кунгура, который неоднократно был судим, причём дважды — за изнасилование.

Год назад это видео в полицию предоставляли, писали заявление, что этот "фантомас" с сообщником разбил камеру у дверей всё той же семьи Автор публикации

Кадры из видео © Instagram / "ДТП и ЧП Пермь, новости"

Автор утверждает, что мужчина работает таксистом, он часто подъезжает к дому семьи, поднимается к ним на этаж, отрезает проводку в квартиру, выбивает окна и звонит им каждый день. Но порчей имущества преступления не ограничиваются, мужчина не раз нападал на членов семьи.

Когда растаял снег, он вбил гвозди в дерево, которое находилось у подъезда, залез до нужного этажа и из рогатки выбивал гайками окна. У подъезда набрасывался несколько раз на эту семью. Последний раз с молотком! Случайный прохожий помог, завернул ему руки, но тот вывернулся и побежал за прохожим Автор публикации

Кадры из видео © Instagram / "ДТП и ЧП Пермь, новости"

В публикации указано, что за полтора года преследований семья больше 30 раз писала заявление в полицию на нападавшего, но всё безрезультатно. "Куда ещё обратиться, чтобы кто-то уже остановил его?" — интересуется автор. В каких отношениях призрачный преступник находится с семьёй и кто написал пост, неизвестно.

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