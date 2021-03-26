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На месте крушения вертолёта МЧС под Калининградом найден чёрный ящик

Судно выполняло учебно-тренировочный полёт.

26 марта 2021, 10:38
<p>Фото © ТАСС / Снимок из видео / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Калининградской области</p>

Фото © ТАСС / Снимок из видео / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Калининградской области

Один из чёрных ящиков вертолёта Ка-32 МЧС России был обнаружен на месте крушения в Калининградской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Один [чёрный ящик] достали", — сообщил источник в беседе с агентством.

Отмечается, что упавший вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. В настоящее время он почти полностью находится под водой в пяти километрах от берега. Из воды виден лишь хвост.

Лайф публикует первое видео с места крушения вертолёта под Калининградом

Лайф публикует первое видео с места крушения вертолёта под Калининградом

На месте ЧП работают четыре судна МЧС, а психологи оказывают помощь семьям членов экипажа вертолёта.

Напомним, вертолёт МЧС потерпел крушение над акваторией Куршского залива под Калининградом. На борту находилось три человека. В результате погиб бортмеханик. Командир и второй пилот выжили, их доставили в больницу. По факту крушения вертолёта Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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